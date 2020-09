Shamrock-Milan, striscione ironico dei tifosi irlandesi su Ibrahimovic: «Se vuoi qui assumono»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera alle 20 il Milan affronterà a Dublino in gara secca gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel preliminare di Europa League. Alla vigilia del match, i tifosi del club irlandese, in collaborazione con una società di scommesse, hanno realizzato alcuni striscioni ironici nei confronti dell'Italia e di. Il messaggio rivolto al gigante svedese riguarda proprio il suo futuro: "Zlatan vuoi un trasferimento? Stanno assumendo". Non solo verso l'attaccante svedese, di striscioni ce ne sono altri ecco altri due rivolti all'Italia: "Metteremo l'ananas sulla nostra pizza" o "Tornate a casa sulle vostre macchine sexy"