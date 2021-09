Shakhtar Donetsk-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Lunedì 27 Settembre 2021, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 16:41

La sesta giornata di Serie A ancora non è finita (manca Venezia-Torino a chiudere un turno ricco di gol ed emozioni), ma è già tempo di Champions League. La prima italiana a scendere in campo nell'Europa che conta sarà l'Inter di Simone Inzaghi che, all'esordio nel gruppo D contro il Real Madrid, ha perso proprio all'ultimo. La chance per rifarsi la avrà domani, in Ucraina, contro lo Shakhtar Donetsk dell'ex Sassuolo Roberto De Zerbi. I neroarancioni, anche loro sconfitti alla prima gara dal Tiraspol, la rivelazione della passata serata della coppa dalle grandi orecchie, scenderanno allo stadio Olimpico con il coltello fra i denti. Uno scontro tra titani, insomma, per continuare a sognare e ascoltare da protagonisti le note dell'inno più magico di sempre. Ecco le probabili formazioni.

Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All. Roberto De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara delle 18:45 dello stadio Olimpico di Donetsk tra Shakhtar e Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport ai canali 201 e 252 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre. Per quanto riguarda, invece, lo streaming: la seconda uscita degli uomini di Inzaghi in Champions League sarà disponibile su SkyGo, Mediaset Infinity e NowTv.