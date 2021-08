Shakhtar soffre ma va ai gironi. Dentro anche Salisburgo e Sheriff

Giovedì 26 Agosto 2021, 00:05

Può partire la Champions, quella vera. Dai Gironi. Sorteggi oggi. Mancavano le "ritardatarie", eccole. Roberto De Zerbi e il 'suò Shakhtar Donetsk volano nella fase a gironi della Champions, grazie al pareggio (2-2) ottenuto a Montecarlo con il Monaco e soprattutto dopo il successo per 1-0 nel match d'andata. Ci sono voluti i supplementari, però, alla squadra ucraina per qualificarsi, dopo il 2-0 nel primo tempo dei monegaschi firmato dalla doppietta di Ben Yedder. Nella ripresa Marlos realizza il 2-1 e rende necessari i supplementari, durante i quali una deviazione sfortunata di Aguilar nella propria porta manda avanti gli ucraini. Sufficienti, invece, i 90' a Salisburgo e Sheriff Tiraspol per andare avanti rispettivamente contro i danesi del Brondby e la Dinamo Zagabria: gli austriaci hanno bissato il 2-1 dell'andata, mentre i moldavi - dopo il 3-0 dell'andata - hanno bloccato i croati sullo 0-0.