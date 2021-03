Shakhtar-Roma dalle 18,55 diretta: Fonseca alla ricerca del pass per i quarti

I quarti sono sicuramente ipotecati dopo il 3-0 dell'Olimpico la scorsa settimana. E allora la Roma stasera è quasi in "gita" a Kiev per affrontare lo Shakhtar. E la testa sarà un po' al Napoli avversario domenica sera. Turnover mirato quindi per Fonseca contro la sua ex squadra. Spazio a Mayoral in attacco - ci sarà probabilmente la solita staffetta con Dzeko - con Pedro e Carles Perez alle sue spalle. Lì davanti si parlerà spagnolo. Turno di riposo anche per Spinazzola e Pellegrini. Fischio d'inizio alle 18,55. Arbitra Lahoz.

PROBABILI FORMAZIONI

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Dodò, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Mayocon; Tete, Marlos, Patrick, Taison; Moraes. All.: Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All.: Fonseca.

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

