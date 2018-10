Sfida in notturna tra Ladispoli e Sassari

Sfida suggestiva quella di sabato 6 ottobre valida per la quinta giornata di andata del Girone G di serie D, che vedrà convolte l’US Ladispoli ed il Sassari Latte Dolce. I rossoblù sperano nel sostegno del pubblico che tra le mura amiche dello stadio Angelo Sale non ha ancora visto la propria squadra trionfare e spera di riuscire a farlo nella sfida contro i sardi. Rebus formazione per il tecnico Bosco che deve fare i conti anche con l’assenza dell’infortunato Lisari.

Ultimo aggiornamento: 18:30

