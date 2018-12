Sfida di vertice tra Astrea e Team Nuova Florida 2005

La capolista Astrea, 31 punti, si trova in maniera salda al comando del campionato di Eccellenza, girone A. La squadra biancazzurra ha collezionato nel torneo nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Inoltre ha realizzato 26 reti mentre per quanto riguarda la casella dei gol subiti la squadra ha raccolto il pallone in fondo al sacco solo 12 volte. Nell'ultimo turno l'Astrea ha perso in casa della compagine Eretum Monterotondo col punteggio finale di 2-1. Nel prossimo turno l'Astrea giocherà in casa e sfiderà il Team Nuova Florida 2005 che si trova al secondo posto a -1 dalla prima della classe, quindi si tratta di un big-match per il vertice.

Ultimo aggiornamento: 18:04

