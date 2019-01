Sfida ancora in bilico tra Accademia Calcio Roma e Cantalice

Termina con un gol per parte la sfida d’andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Lazio Promozione, tra Accademia Calcio Roma e Cantalice. Avvio combattuto e molto tattico delle due squadre con il primo squillo che arriva solo al minuto 15 in favore dei padroni di casa con un sinistro di Antenucci in area che finisce alto. Primo tempo che termina sul risultato di 0-0. Accademia spreca nella prima frazione, e dopo solo quattro minuti della ripresa gli ospiti, con decisione, si portano in vantaggio grazie al gran colpo di testa di Panitti su cross da calcio d'angolo. Dopo aver mancato varie chance, l'Accademia trova il pareggio con Nolano che di piatto, dal limite dell'area, manda la palla sotto la traversa. Accademia Calcio Roma che ha da rimproverarsi le troppe occasioni sprecate, Cantalice che con cinismo trova un pareggio importante in trasferta.

Ultimo aggiornamento: 16:58

