SFF Atletico, Vigna è il nuovo mister

Novità in casa SFF Atletico: dopo l'addio di Scudieri, arriva il nuovo tecnico per la prima squadra. Si tratta di Pierluigi Vigna. Ecco il comunicato ufficiale del club: «La Società SFF Atletico comunica di aver raggiunto l'accordo per la guida della prima squadra con il tecnico Pierluigi Vigna, che ricoprirà il ruolo di allenatore. Vigna, già allenatore del Fregene in Eccellenza, prima della fusione con lo Sporting Città di Fiumicino, è reduce da due stagioni in Serie D con il Calcio Flaminia».

