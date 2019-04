© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierluigi Vigna lascia la panchina dell’Sff Atletico. Il mister di Fregene ha rassegnato le dimissioni al termine del derby tirrenico con l’Ostia Mare finito 1 a 1. Vigna era subentrato a Raffaele Scudieri senza però dare una grossa svolta alla deludente stagione del club presieduto da David Ciaccia che in verità non è stato molto fortunato, soprattutto in quest’ultimo periodo, in quanto costretto a privarsi di molte pedine fondamentali dello scacchiere a causa dei tanti infortuni. Con uno scarno comunicato l’Atletico ha annunciato che Vigna ha “rassegnato le dimissioni per motivi personali”. «E’ stato un fulmine a ciel sereno – commenta il ds Claudio Carelli -. Domani è previsto un incontro tra i vertici della società per stabilire il tecnico a cui affidare la conduzione della prima squadra». Da escludere a priori l’allenatore Gabriele Geminiani, impegnato con la Juniores nazionale nei playoff dopo essere arrivato primo a pari punti con l’Aprilia Racing. Nel match odierno contro l’Ostia Mare, la squadra fregenate ha raggiunto il pari con Papaserio a pochi minuti dal termine e al termine di una partita tirata viste le difficoltà attraversate dalla collettivo lidense troppo vicino alla zona playout.