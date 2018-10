© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiamarlo colpo grosso è davvero poco. L'SFF Atletico travolge l'Avellino (4-1) e gli infligge il primo ko del nuovo corso, dopo una serie di quattro vittorie e un pareggio. Un successo che è anche un segnale importante per tutto il girone, che sembrava pronto ad alzare le mani davanti allo strapotere degli irpini, da tutti indicati come la squadra favorita per il salto tra i professionisti. La squadra di Scudieri, invece, ha detto a tutti che il "mostro" ora fa meno paura. Che i tanti Davide del girone possono uccidere il Golia biancoverde.La gara di ieri al Paglialunga è stata aperta da Tortolano che su calcio di rigore ha sbloccato il match dopo soli 11 minuti. Il pareggio dell'Avellino nove minuti dopo, segnato da Tribuzzi. Dopo una rete annullata ai biancoverdi per fuorigioco, un altro calcio di rigore, concesso dall'arbitro Giaccaglia, ha consentito ancora a Tortolano di riportare avanti l'SFF Atletico.Nella ripresa, quando era attesa la reazione dell'Avellino, è invece stato l'Atletico, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dagli irpini nel tentativo di riprendere il risultato, a trovare prima la terza rete con Leonardo Nanni e il poker di D'Andrea, che ha chiuso la gara quando mancava ancora un quarto d'ora alla fine.