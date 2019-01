SFF Atletico, Carelli annuncia due nuovi colpi

Novità in casa SFF Atletico: il direttore sportivo Claudio Carelli ha annunciato di aver rilevato le prestazioni sportive dei calciatori Francesco Demofonti, attaccante classe 2001 dalla Ternana, e Manuel Fioravanti, esterno alto classe 2000 dalla Viterbese. La compagine SFF Atletico si trova all'ottavo posto con 39 punti frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte e ha realizzato 44 gol mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 31 volte.

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA