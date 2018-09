Sfanò carica il Trastevere:

Archiviare il ko casalingo contro il Monterosi. Questo è l'obiettivo settimanale del Trstevere, come dice anche Marco Sfanò: "Nonostante la squadra sia nuova, e il mister non abbia potuto lavorare con la rosa al completo, abbiamo disputato una buona ripresa contro il Monterosi. Ci sono degli infortunati e degli squalificati, però sto vedendo che tutto l'organico si sta allenando al meglio. Siamo in un girone molto equilibrato, noi dobbiamo continuare a giocare con umiltà".

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA