L'attaccante Muhammed Sey che è stato uno dei perni fondamentali dell'ultima stagione della Polisportiva Monti Cimini, dice addio all'Italia e vola in quinta divisione tedesca al Bremer Sv. Una nuova esperienza per il giovane attaccante che approda in un nuovo paese, dopo aver giocato qui in Italia. Il club tedesco ha già ufficializzato il suo arrivo.

Ultimo aggiornamento: 19:47

