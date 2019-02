Setteville, Vulpiani: «Possiamo fare meglio di quanto fatto»

Un fine settimana dai sentimenti contrastanti per il Setteville, che ha conquistato due vittorie nelle quattro gare in cui è scesa in campo. A inquadrare la situazione ci ha pensato il direttore tecnico Fabio Vulpiani: «La prima squadra ha centrato tre punti importanti, giocando non al meglio di quelle che sono le nostre possibilità. Siamo un po' scesi a livello di prestazione contro lo Sporting Guidonia, rispetto alla gara precedenti. Ma questo può essere preso anche come un buon segnale, vuol dire che la squadra ha una bella mentalità e possiamo fare ancora meglio di quanto abbiamo fatto. Siamo contenti del momento che stanno vivendo, dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, essendo però consapevoli di quelle che sono le nostre qualità».







