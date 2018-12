Setteville, Vulpiani: «Dobbiamo lavorare sui dettagli»

Un fine settimana decisamente non esaltante del Setteville che può servire però da lezione per i prossimi risultati da conseguire. E' arrivato soltanto un risultato positivo su cinque incontri e questo ha portato il direttore tecnico Fabio Vulpiani ad una riflessione. «Le partite in cui non siamo riusciti a centrare il successo o quantomeno a portare a casa dei punti ci dicono che dobbiamo lavorare sui dettagli. Il gioco e la determinazione spesso non bastano, serve quel qualcosa in più che arriva lavorando bene sui piccoli aspetti. Le nostre sono squadre che stanno crescendo ed hanno tutte una loro idea di gioco. Serve però un passo in avanti in quanto a mentalità e, ripeto, lavorare su quei piccoli dettagli che possono fare la differenza in una sfida».

