Setteville Case Rosse, Vulpiani: «Dobbiamo fare qualcosa in più»

Il Setteville Case Rosse nella settima giornata del campionato di Prima Categoria nel girone E ha vinto 2-1 in trasferta contro la Dinamo Roma. Il direttore tecnico Fabio Vulpiani analizza il momento della squadra che ha raggiunto con questo ultimo successo la quarta vittoria nel torneo: «I ragazzi hanno trovato una vittoria importante con la Dinamo Roma che, nonostante la sua classifica, ha dimostrato di essere una buona compagine, soprattutto nel reparto offensivo. Abbiamo creato diverse occasioni da goal, penso sia un risultato meritato, ma se vogliamo arrivare in alto dobbiamo fare qualcosa in più, specialmente sul piano dell’intensità e velocità del gioco».

