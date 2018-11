Setteville Case Rosse, Di Vico: «Più completi rispetto allo scorso anno»

In seguito allo stop ai campionati per questo fine settimana imposto dal Comitato Regionale Lazio per dare una risposta concreta di solidarietà alla classe arbitrale a causa delle vicende tristemente note a tutti, in casa Setteville Case Rosse l'allenatore Giuseppe Di Vico fa il punto della situazione della sua squadra che allena da ben tre anni: «Secondo il mio punto di vista siamo più completi rispetto allo scorso anno. Qualcuno è andato via, ma abbiamo preso cinque giocatori bravi, alcuni di grande esperienza, che ci aiuteranno a crescere ulteriormente». Ciononostante il primo approccio con il campionato non è stato dei migliori: «Abbiamo giocato meno da squadra, rispetto allo scorso anno, siamo stati presuntuosi in certi frangenti. In particolare la gara con il Certosa non mi è piaciuta: è venuta fuori una prestazione scialba, non siamo riusciti a esprimerci affatto».

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 18:13

