Setteville Case Rosse, Carletti: «Risultato bugiardo contro l'Albula»

Il Setteville Case Rosse nell'ultimo turno del campionato di Prima Categoria, nel girone E, ha ottenuto un pareggio a reti bianche lontano dalle mura amiche in casa dell'Albula (0-0). Maurizio Carletti fa il punto della situazione: «Un pareggio per 0-0 è stato il verdetto del campo al termine del sentitissimo derby con l'Albula. Un risultato a mio parere bugiardo dal punto di vista del gioco: abbiamo messo per tre volte un giocatore a tu per tu con il portiere avversario, senza riuscire a segnare, purtroppo. Comunque resta una grande prestazione, con un'impronta diversa rispetto alle trasferte precedenti. Abbiamo avuto ottimi segnali: è un pari da vedere in positivo».

Ultimo aggiornamento: 18:25

