Setteville, Carletti: «Si preannuncia un weekend interessante»

La voglia di ritornare sul rettangolo verde è tanta per i giocatori del Setteville Caserosse che non vedono l'ora di indossare gli scarpini dopo lo stop della settimana scorsa del campionato a supporto di un'azione di solidarietà nei confronti della classe arbitrale vittima dell'ennesimo episodio di violenza. Il direttore tecnico Maurizio Carletti ne aproffitta per parlare del prossimo avversario della sua squadra: «Incontreremo l’Accademia Real Tuscolano, una società incrociata anche lo scorso anno. Ricordo una formazione ricca di giovani calciatori, che faceva del dinamismo la sua arma principale. Una gara molto importante questa, perché ci introdurrà in un periodo in cui avremo diversi scontri diretti consecutivi. Ci siamo allenati con continuità e impegno in queste settimane, siamo fiduciosi che la sosta non abbia creato alcun tipo di turbativa. Si preannuncia un weekend senza dubbio interessante, contro avversari dii valore».

