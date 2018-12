Settebagni in ripresa. 8 punti nelle ultime 4 gare

Mese importante quello del Settebagni che dopo un inizio non proprio da ricordare e diverse difficoltà, ritrova il sorriso con due vittorie e due pareggi nelle ultime 4 mettendo a segno ben 12 gol, il tutto in concomitanza dell’approdo in panchina di Christian Argento, che dopo una prima fase di assestamento, inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro, con il morale dei ragazzi che torna alle stelle. Tra le vittime illustri del nuovo corso rossoblù c’è la vittoria contro il più blasonato Football Riano, che i ragazzi sicuramente sperano non sia l’unica ma ben sì la prima di una lunga serie di vittime illustri che li possa portare ad una vertiginosa risalita in campionato.

