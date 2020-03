Settebagni, Argento:

Christian Argento, tecnico del Settebagni, ha in passato avuto un problema dal quale è riuscito a rialzarsi con successo e la sua filosofia di calcio ha permeato le mura dell'Angelucci basandosi su poche ma semplici indicazioni: divertimento e appartenenza. Il suo Settebagni è infatti così, una squadra di amici che si diverte e cerca di fare il massimo ogni stagione. Adesso il campionato è un'eco lontana e quindi il senso del gruppo si mantiene vivo come si può: "E' un momento molto difficile per tutti perché siamo costretti a rinunciare a tutte le attività che svolgiamo abitualmente, alle passioni che ci fanno stare bene, come il calcio. Sappiamo però che questo sacrificio è finalizzato a tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari enon possiamo far altro che rispettare le prescrizioni che ci vengono imposte, provando a stare vicino a chi sta soffrendo di più in questo momento".

