Sesena nuovo allenatore dell'Almas

Cambiamento sulla panchina dell'Almas. Il club biancoverde ha ingaggiato Roberto Sesena. Una scelta di prestigio, visto che il nuovo tecnico dei Panda ha avuto un lungo trascorso nel professionismo. Il suo nome è legato in particolar modo alla Lazio, con la quale ha gestito con successo il gruppo Primavera per diverse stagioni, lanciando numerosi calciatori. Chiusa l'esperienza in biancoceleste ha poi anche prestato servizio nel settore giovanile del Frosinone. Ora si preapara ad una nuova avventura, cercando di far risalire la china all'Almas, attualmente all'ottavo posto ma a - 3 dalla zona play off.

