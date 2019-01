© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi nera. Il Latina Sermoneta sta attraversando uno dei momenti più duri. Il ko (sesto di fila) nello scontro diretto di Morolo condanna i nerazzurri al penultimo posto in classifica nel girone B, con una sola lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Pro Roma. La salvezza, dopo la prima di ritorno, dista sei punti, ma uscire dall’impasse negativo non sarà un’impresa facile. Se la difesa continua ad imbarcare reti, anche l’attacco sta soffrendo un’evidente incapacità realizzativa: con soli 15 gol è il reparto offensivo che segna di meno in tutto il torneo. Alla vigilia della trasferta ciociara il portiere Matteo Viscusi aveva parlato di un match chiave per emergere dal periodo buio, ma purtroppo il campo ha dato l’esito opposto. Male anche il debutto in panchina di Massimo Bindi: «Il calcio è così, chi sbaglia paga. Avevamo iniziato anche con il piede giusto, prima di una doppia disattenzione difensiva. Potevamo anche pareggiare, ma per ora quello che manca è l’aspetto mentale. La squadra è giovane, nulla è ancora perso, ma serve un’inversione di tendenza», l’ammissione del tecnico apriliano