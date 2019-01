© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un allenamento leggero il 31 e poi da domani si ricomincia a sudare per preparare il delicatissimo derby tutto pontino sul campo dell’Itri. Il Latina Sermoneta è arrivato forse ad un bivio della sua stagione e il terz’ultimo posto in classifica (17 punti a -1 proprio dagli aurunci) è una posizione deficitaria che ha bisogno di essere sbloccata. Il momento è duro: tre ko consecutivi contro tre avversari diretti (Boreale Don Orione, Grifone Gialloverde e l’ultimo contro la Vigor Perconti), un solo successo, peraltro pesante, sul terreno del Sora. «Non dobbiamo commettere ulteriori errori – afferma il tecnico Paolo Pelucchini – L’ultima sconfitta è stata dura da digerire. Avremmo meritato di più, la fortuna ci sta girando contro. Speriamo che nel 2019 venga invertita questa tendenza, già a partire dal derby di Itri. E’ uno scontro diretto importante, ma non decisivo». Out il centrale difensivo Paolo Chiarucci, un’assenza che si avvertirà nelle retrovie, ma i nerazzurri potranno contare anche sugli ultimi due arrivati: la giovane coppia offensiva composta da Andrea Testi e il brasiliano Joao Romani, che è stato già allenato da Pelucchini durante l’esperienza con gli allievi nazionali del Latina nel 2015. «Due rinforzi che ci daranno una mano in una reparto che ha visto anche il ritorno di Mauro Ciccarelli». Il Sermoneta sarà atteso, dopo Itri, dalla trasferta di Morolo.