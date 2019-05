© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo campionato di Eccellenza avrà sicuramente tre rappresentanti pontine: Itri e le neopromosse Vis Sezze e Mistral Città di Gaeta, ma il numero potrebbe salire a cinque se Formia e Pontinia centrassero l’obiettivo attraverso i play-off. Tra queste manca il Latina Scalo Sermoneta, che, dopo aver vissuto un biennio nel massimo torneo regionale, ieri ha masticato amaro nello spareggio play-out. Bisognava battere il Lavinio Campoverde per conquistare la permanenza, vista la miglior posizione in classifica degli anziati. Invece il 2-2 non è bastato. I ragazzi di Massimo Bindi, anche sotto 2-0, non hanno mai mollato recuperando il doppio svantaggio grazie all’uno-due firmato da Torri e Vanini (giocatore proveniente dagli allievi), che avevano neutralizzato la doppietta di Trippa. Nei supplementari ci ha provato il bomber Aquilani con una punizione, ma i sogni del Sermoneta si sono stampati sull'incrocio dei pali. «Fa malissimo lasciare l’Eccellenza in questa maniera – afferma il capitano nerazzurro, che ha chiuso a quota 54 gol da quando indossa la maglia dei pontini - Questo ultimo periodo ci ha dato la consapevolezza di avere una grande personalità e determinazione battendo Sora e Arce e bloccando sul pari la capolista Tor Sapienza. Purtroppo abbiamo pagato anche un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ci abbiamo provato, ma inutilmente».