Cambio di campo per il match tra il Latina Scalo Sermoneta e la Vigor Perconti in programma domenica 23. Considerando le pessime condizioni in cui versa il terreno di gioco del “Tiziano Righetti”, il club pontino in accordo con i romani ha scelto l’impianto sintetico dell’Ivano Ceccarelli di Latina. Intanto dopo il ritorno dell’attaccante Mauro Ciccarelli, alla corte del tecnico Paolo Pelucchini sbarcano altri due giovani attaccanti: Andrea Testi (’97), ex Lupa Roma e il brasiliano di Araraquara Joao Romani (’99), ex Aprilia, che già conosce Pelucchini nell’esperienza vissuta con gli allievi nazionali del Latina nel 2015. © RIPRODUZIONE RISERVATA