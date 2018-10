© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due vittorie arrivate nel giro di cinque giorni. Prima quella giunta a tavolino per il caso Pomezia e poi quella di ieri al “Tiziani Righetti” contro la Pro Roma, decisa alla mezz’ora dall’attaccante Campagna, il 26enne di Latina (nella foto di Manuel Latorre), una delle scommesse azzeccate del mercato estivo da parte del ds Nicola Cea. Sei punti d’oro che fanno tirare un bel sospiro di sollievo ai pontini, attualmente nella parte centrale della classifica quota 9 a sole tre lunghezze dalla capolista Morolo. «Il calcio è strano e se chi parlava già di una mini crisi dopo una partenza tra alti e bassi si deve ricredere. Il successo pur non facile contro la Pro Roma è stato fondamentale per acquisire autostima e consapevolezza nei nostri mezzi. Siamo una squadra giovane, ma che sa quello che vuole», commenta il tecnico Paolo Pelucchini. Il calendario propone domenica 7 la trasferta contro il Tor Sapienza, attardato di un punto rispetto ai nerazzurri e voglioso del sorpasso e poi mercoledì 10 il ritorno dei sedicesimi di finale contro l’Itri: si partirà dall’1-1 della gara d’andata, risultato che pone Cifra e compagni con un piccolo vantaggio.