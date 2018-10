© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tante chance fallite per un soffio e un pareggio che è un bicchiere mezzo pieno per un Latina Scalo Sermoneta che si mangia le mani per la mancata vittoria casalinga contro l’Ottavia. Potevano essere tre punti molto importanti per portare i nerazzurri a -1 dal secondo posto occupato dal tandem Morolo-Cavese (la capolista e neopromossa Sora veleggia tranquilla a quota 17), ma il punto raccolto può essere anche visto come un buon passo avanti in prospettiva futura, anche perché l’Ottavia ha avuto alo scadere il pallone della possibile beffa con Galli.Con l’eliminazione dalla Coppa nel derby pontino con l’Itri, il Sermoneta di Paolo Pelucchini concentrerà tutte le sue forze sul campionato e già da domenica 21 avrà l’occasione per restare incollata alle zone che contano con la trasferta di Nettuno. «Avevamo bisogno di un successo e anche contro l’Ottavia abbiamo giocato bene, mancando però in fase realizzativa. Siamo agli inizi, stiamo crescendo di condizione e, affinando ancor di più l’intesa tra i reparti, sono convinto che i risultati arriveranno presto», afferma l’attaccante e numero 10 Stefano Aquilani (foto di Manuel Latorre), tra gli uomini simbolo della squadra pontina.