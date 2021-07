Serie A, Dazn presenta la nuova stagione: Giorgia Rossi e Federica Zille i nuovi volti

Giovedì 8 Luglio 2021, 13:46

Parte la stagione di Dazn, che da quest'anno avrà le 10 gare di Serie A (sette in esclusiva e tre in coesclusiva). Tra i nuovi volti Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e il campione del mondo Andrea Barzagli. Confermati inoltre gli altri membri della Dazn Squad, la squadra collaudata di telecronisti, giornalisti e commentatori, di cui fanno parte anche Pierluigi Pardo, Diletta Leotta Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Simone Tiribocchi, Stefan Schwoch, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Alessandro Budel, Marco Russo, Tommaso Turci, Davide Bernardi, Gabriele Giustiniani, Edoardo Testoni, Alessandro Iori, Dario Mastroianni e Federica Zille. Debuttano, questa volta alla conduzione, Marco Cattaneo e Giorgia Rossi.

Mourinho: «Io in debito con i tifosi, ma non sono qui in vacanza»

L'ANTITRUST

Intanto, questa mattina l'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei pacchetti 1 e 3 dei diritti della serie A del triennio 2021-2024.In particolare, il procedimento è volto ad accertare se esista una possibile intesa restrittiva della concorrenza per le clausole che limitano commercialmente Dazn nell'offerta di servizi televisivi a pagamento, con l'effetto, fra l'altro, di ridurre la sua capacità di proporre sconti agli utenti finali e di ostacolare altri operatori di telecomunicazioni.

LA REAZIONE DI DAZN

Da sottolineare che non sono in discussione i diritti tv, ma sotto la lente dell'Antitrust c'è la partnership tra il colosso inglese e Tim. "Abbiamo appreso stamattina dell'apertura dell'istruttoria sull'accordo con Tim. Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato". Lo ha detto Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di Dazn, durante l'evento di presentazione del nuovo team di Dazn per la prossima stagione. "L'obiettivo di Dazn è soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di fruizione agli appassionati", ha aggiunto.