Sono due le squadre del Lazio ripescate in serie D. Oltrebal Pomezia entra anche il Citta di Anagni che entra in extremis per l’esclusone del Pavia. La promozione d’ufficio dei die club fa la felicità di altri quattro club del Lazio: Formia e Latina S.Sermoneta, che entrano in Eccellenza, e di Amatrice e Virtus Ardea che entrano in Promozione. Ultimo aggiornamento: 15:25





