Prosegue la serie positiva dell’Ostiamare che ha pareggiato, tra le mura amiche, contro la quotata Latina calcio. La “prima” del campionato di serie D ha visto i lidensi disputare una prestazione maiuscola e centrare comunque un risultato positivo nei confronti di uno dei complessi candidati alla vittoria finale nel girone G. Tutto sommato il 2 a 2 finale calza stretto ai lidensi che hanno avuto più di una opportunità per conquistare i tre punti contro un collettivo che dispone di un grosso potenziale. Gli avversari sono invece insoddisfatti e contestano l’operato della giacchetta nera di Palermo che sembra aver concesso un calcio d’angolo inesistente da cui è poi scaturito il pareggio dei tirrenici. Di fatto, dopo le brillanti prove nella manifestazione tricolore contro Pomezia e Muravera, l'Ostiamare prosegue in positivo il suo cammino guadagnando un punto importante al primo appuntamento del campionato di serie D con una formazione priva di elementi di spessore come Donnarumma e Pompei.PREMIATO IL FEDELISSIMO FERRARIPrima del fischio d’inizio il presidente lidense Luigi Lardone ha consegnato una targa a Enrico Ferrari, giovane che ha “timbrato” le 100 presenza con la casacca viola. Contro la favorita Latina il complesso locale ha giocato la carta dell’aggressività e la formula del mister Raffaele Scudieri si è rivelata quella giusta perché il complesso nerazzurro ha sofferto questa tattica. Il gioco dei padroni di casa è stato a tratti spumeggiante anche se ha peccato di continuità a cui ha fatto da cornice qualche errore di troppo in fase difensiva. L'equilibrio tra le due contendenti è stato interrotto solo al 5' con un guizzo di Corsetti al quale si è apposto il recupero di Facchini che ha sventato la minaccia. Lo scampato pericolo ha proiettato i locali nella metà campo ospite e, al 20', lo sgusciante De Sousa, con un beffardo pallonetto, regala alla platea l’1 a 0. Gli ospiti subiscono il colpo e cercano inutilmente di riequilibrare le sorti. Al 33’, i padroni di casa sfiorano il raddoppio: abile colpo di tacco in area di De Suosa che permette a Mastropietro di battere a rete ma la mira non è delle migliori.GIRANDOLA DI GOL NELLA RIPRESAIl secondo tempo riserva agli accorsi sulle gradinate dell’Anco Marzio le cose migliori. Le ostilità si aprono con una prodezza del portiere Giannini che devia oltre la trasversale una fiondata di Sanseverino. Rispondono gli avversari con uno slalom in area di De Sousa che chiamata Del Giudice a una difficile deviazione. Su capovolgimento di fronte i pontini riequilibrano le sorti con un colpo di testa in tuffo di Del Duca. I biancoviola non ci stanno provano senza successo a ritornare in vantaggio con sterili incursioni. Doccia fredda, al 23’, con raddoppio del solitario Cunzi, lasciato solo in area. E’ rabbiosa la reazione dell’Ostiamare che corona la sua azione offensiva con gol antologico di Cabella che raccoglie gli sviluppi di un calcio d’angolo e al volo spedisce la sfera in fondo alla rete. Non è finita e l’Ostiamare prova a vincere la partita con la ghiotta occasione di De Sousa allo scadere: il tiro del bomber finisce beffardo sull’esterno della rete che strozza in gola l’urlo del gol ai fedelissimi viola.IL PRESIDENTE LARDONE SODDISFATTO DELLA SQUADRA«Risultato giusto frutto della buona prova dei ragazzi – dice il presidente lidense, Luigi Lardone -. Ho molto apprezzato l’atteggiamento della squadra che è stata propositiva sino alla fine del match». Anche il mister dell’Ostiamare è apparso soddisfatto della prova del collettivo. «Anche se privi di elementi chiave sono contento di questa prestazione – sottolinea l’allenatore Raffaele Scudieri –. Vorrei elogiare la prestazione di Facchini che ha ricoperto molto bene un ruolo che non gli appartiene. Forse abbiamo concesso troppo ma alla fine non mi è piaciuto il modo di stare in campo della squadra. Siamo ancora poco lucidi negli schemi di gioco per cui dobbiamo proseguire nel nostro processo di crescita». Il trainer viola fa poi autocritica e elogia il Latina. «Continuiamo a prendere gol su calci piazzati – conclude – questo non va assolutamente bene. Dobbiamo quindi cercare di fare maggiore attenzione. Di contro però possono dire che ci siamo misurati contro uno dei complessi candidati alla vittoria finale».