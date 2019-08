Ultimo aggiornamento: 14:12

Quattro squadre laziali nel girone E, una nel girone F e le restanti 10 nel girone G. La composizione dei nove gironi della serie D riserva sorprese per il calcio laziale di quarta serie. Che torna a dividersi dopo un paio di stagioni vissute tutte a stretto contatto di gomito.Nel girone toscano-umbro ci finiscono le due squadre della provincia di Viterbo (Flaminia e Monterosi) e due squadre della provincia di Roma. Che non sono quelle che tutti davano per "trasferibili". Tocca infatti al Pomezia e all'Albalonga andare a giocare nel girone E, mentre Trastevere, Ladispoli e Ostia Mare (le candidate a spostarsi) restano nel girone F, quello che comprende anche Aprilia, Cassino, , Latina, Città di Anagni, Vis Artena, Team Nuova Florida, Pro Calcio Tor Sapienza e due squadre campane. Si sposta nel girone abruzzese-marchigiano-molisano, invece, l'SFF Fiuggi.Questi i tre raggruppamenti laziali:Aglianese, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto, Grassina, Ponsacco, S.Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Tuttocuoio, Bastia, Cannara, Foligno, Trestina,Atletico Porto S.Elpidio,Avezzano, Chieti, Città di Campoabsso, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, San MArino, San Nicolo Notaresco, Sangiustese, Tolentino, Vastese, Vastogirardi., Arzachena, Budoni, Lanusei, Latte Dolce, Muravera, Torres, Portici e Turris.