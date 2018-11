Serie D, il Bari batte la Palmese e resta al comando

Il Bari ha battuto per uno a zero la Palmese al San Nicola con un gol al 43' della ripresa del difensore Mattera. I pugliesi, costringendo l'undici di Franceschini alla prima sconfitta stagionale, hanno consolidato il primato in classifica nel girone I dalla Serie D, a quota 27 punti. La gara è stata a senso unico, con Brienza e compagni proiettati in avanti e la Palmese (soprattutto nel primo tempo) propositiva solo con un paio di ripartenze, nonché protagonista di una fase difensiva con poche sbavature. Nella ripresa il gol-partita si è sviluppato da punizione di Brienza, con sponda di Di Cesare e deviazione vincente finale del difensore barese. © RIPRODUZIONE RISERVATA