Ostia Mare corsara. La compagine tirrenica prevale anche contro la Vis Artena grazie a una preziosa rete del match-winner Claudio De Sousa. La quarta vittoria consecutiva permette ai biancoviola di restare nei quartieri alti del girone G di serie D, alle spalle delle corazzate Sassari Latte Dolce e Turris Calcio che domenica prossima si affronteranno per la lotta al vertice. Continua, dunque, a sorprendere il team del presidente Lardone che è balzato d’autorità tra i club protagonisti di questa pazza stagione che parla in favore dei lidensi.

CRONACA

Avvio di marca ospite con De Sousa che conclude fuori bersaglio. Al 7’, ci prova Tortolano con un tiro dalla lunga distanza che si perde sul fondo. L’Ostia Mare prosegue la sua azione offensiva affidandosi alle incursioni di Mastrodonato e Tortolono. Al 26’, biancoviola di nuovo pericolosi con una conclusione di Gabella ribattuta dal portiere. Alla mezz’ora, ci prova Vasco ma con scarso successo. Le squadre vanno al riposo sul risultato di parità. La seconda frazione di gioco si apre con il solito De Sousa pronto a creare scompiglio nell’area dei padroni di casa. Reagisce la Vis con una puntata in avanti di Tocci, bloccato dal “panzer” Esposito. Su capovolgimento di fronte Mastropietro impegna Manni. Al 27’, i gabbiani ci provano con l’attivo Mastropietro, servito in area da Pompei, fermato in extremis. Preludio al gol che arriva un minuto dopo su suggerimento di Ferrari che consente a De Sousa di sbloccare il risultato. Il match si trascina fino al termine senza grossi brividi per gli accorsi sulle gradinate dell’Abbafati di Lariano.

IL MISTER SCUDIERI FELICE PER LA VITTORIA

«Sono veramente molto felice per la vittoria – è il commento del mister dell’Ostia Mare, Raffaele Scudieri al termine della partita - ma soprattutto per la prova dei ragazzi su un campo ostico. È stata la gara più bella della stagione, finora, da parte dei miei ragazzi. Ringrazio i tifosi per l'affetto e la passione che mettono sempre e che hanno messo oggi, sostenendoci anche a Lariano sino alla fine».

FORMAZIONI

Vis Artena: Manni, Chinappi (39’ st Gori), Paolacci, Pagliaroli, Sabelli, Delgado, Sakaj, Montesi (39’ st D’Alessandris), D’Angeli, Martorelli, Tocci (30’ st Prandelli). A disp. : Basile, Cataldi, Pace, Cucciari, Ciotoli, Vinella. All. Campolo.

Ostia Mare: Giannini, Cerroni, Pompei, Vasco, Cabella (39’ st Pedone), Esposito, Mastropietro, Donnarumma, De Sousa (40’ st Renzetti), Tortolano (18’ st Ferrari), Lazzeri (25’ st Scaccia). A disp.: Marchini, Bussone, De Martino, Petrini, Facchini. All. Scudieri.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro (Menichello-Caputo)

Rete: 29’ st De Sousa.

