© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli anticipi dell'undicesima giornata portanto bene a Albalonga, Cassino, Monterosi e Latina che hanno vinto gli incontri in programma oggi pomeriggio. L'Albalonga ha steso l'Ostia Mare 1-0 con un gol di Corsetti; la Flaminia Civita Castellana è invece scivolata in casa contro il Cassino, che si è imposto per 2-0 (reti di Marcheggiani e Tirelli). Il Latina ha scacciato la crisi vincendo in casa (2-0) contro il Budoni con i gol di Iadaresta e Fontana. L'Atletico è finito ko davanti al suo pubblico contro il Monterosi che si è aggiudicato in match 2-0 (Gerevini e Gjuci i marcatori), mentre tra Torres e Lupa Roma è finita 1-1 (Bianco e Cuscianna).Oggi, si completa il programma delle gare. Sei le squadre laziali impegnate, un gara tuitte "laziali". La sfida clou, all'Angelo Sale di Ladispoli, dove arriva la capolista (al momento ex, visto il successo del Lanusei) Trastevere. Fischio d'inizio alle 14.30. «Torno a Ladispoli dopo tanti anni e sarò sicuramente emozionato», ha spiegato al vanale fb del club Tajarol. «Sono trascorsi 18 anni da quando sono andato via, ora hanno un'ottima squadra con un tecnico preparato». il programma è completato da Anzio-Vis Artena e Città di Anagni - Aprilia.