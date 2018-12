Serie C, trova lo stadio chiuso: la Pro Vercelli vince a tavolino

La squadra ospite arriva, attende in pullman 45 minuti davanti allo stadio chiuso, e ritorna a casa con la vittoria a tavolino per 3-0. È la vicenda quasi surreale accaduta oggi a Piacenza, dove i giocatori della Pro-Vercelli, che milita in serie C, hanno atteso invano davanti allo stadio Garilli di Piacenza di disputare la partita contro il Pro-Piacenza, una delle due squadre di calcio della città emiliana. Squadra che, di recente, ha vissuto vicissitudini societarie ed economiche (giocatori rimasti senza stipendio, affitto dello stadio non pagato) che ne hanno decretato il declino improvviso. Ecco perché quest'oggi il Pro-Piacenza non si è presentato alla partita, consegnando appunto la vittoria a tavolino ai rivali © RIPRODUZIONE RISERVATA