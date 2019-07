La Lega di C festeggia con Infantino i 60 anni. Debutta il nuovo pallone

È sempre più forte e consolidata la partnership tra Lega Pro ed Erreà Sport. Dal sodalizio, è nato C60 il nuovo pallone per la stagione 2019-2020 di serie C realizzato in esclusiva da Erreà per celebrare un traguardo importante come il 60° anniversario di Lega Pro. Il pallone è stato presentato questo pomeriggio in Palazzo Vecchio a Firenze durante la cerimonia celebrativa dei 60 anni della Serie C. Il pallone, personalizzato e realizzato su misura per l'occasione, il cui nome unisce la «C» di Lega Pro e la data dell'anniversario, racchiude in sé un mix di tecnologia e innovazione ideale per le competizioni ai massimi livelli. Di grande significato la texture grafica che suggerisce un effetto vissuto e vintage ad evocare e raccontare simbolicamente un'infinità di passaggi, tiri, parate e goal, esattamente come i 60 anni di Lega Pro. In particolare il pallone celebra la struttura a 32 pannelli, nella colorazione a base bianca e pentagoni neri tipica del Television Star. Un'evocazione storica, quindi, rifinita con la personalizzazione del logo Erreà in oro e quello di C60 Lega Pro 1959-2019.



A livello di caratteristiche tecniche, grazie all'innovativa struttura composta da 32 pannelli termosaldati, al rivestimento in micro particelle poliuretaniche testurizzate R-176 e la speciale camera d'aria in butile, C60, oltre a garantire una sensibilità elevatissima e una risposta esplosiva del piede per i calciatori, offre un'eccellente garanzia di impermeabilità e di mantenimento delle sue proprietà in tutte le condizioni di gioco. La Lega Pro festeggia, così, i suoi primi 60 anni con C60 che non vuole essere semplicemente un pallone ma, in modo più ampio, farsi portatore di un messaggio sportivo e culturale. L'emblema di un calcio che riparte dalla tradizione e dalla storia, «il calcio di una volta» emozionante e puro fatto di giocatori eroici e gesta indimenticabili che riporti al centro del campo e dell'attenzione l'amore per questo sport.



Angelo Gandolfi, presidente di Erreà Sport, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di poter celebrare insieme a Lega Pro questo anniversario e questo traguardo così importante. Il pallone che abbiamo realizzato e prodotto con tanto studio per l'occasione è un'eccellenza che si distingue per innovazione ed estrema qualità, un vero top di gamma che siamo lieti di presentare oggi in questa prestigiosa sede. Ma oltre l'aspetto tecnico c'è molto di più. Ci siamo ispirati, nella sua creazione, a valori fondamentali come la storia, il forte senso di identità, la tradizione, il coraggio, la passione, la bellezza che devono ancora oggi caratterizzare il mondo del calcio, principi in cui crede da sempre Lega Pro e ai quali aspiriamo fortemente anche noi come azienda».



«Siamo soddisfatti dell'accordo con Erreà con cui si è sviluppato un 'gioco di squadrà- ha affermato Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- e della presentazione del nuovo pallone che ha caratteristiche innovative. Il pallone, in particolare, assieme alla maglia rappresentano il senso di identità forte, dell'appartenenza ad una città, ad una squadra e l'orgoglio e la passione di milioni di tifosi, di tutti coloro che seguono la C. In questo momento è anche tradizione e ci racconta della nostra storia, della straordinaria e gloriosa storia di città e di gesta di campioni nel sessantesimo anno dalla nascita della C per conto di Artemio Franchi».

