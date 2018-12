Serie C, il Matera sciopera: la Reggina vince 6-0

Come annunciato alla vigilia di Natale, i giocatori del Matera (Serie C, girone C) oggi hanno scioperato a causa del mancato pagamento degli stipendi e non sono scesi in campo nella gara casalinga contro la Reggina. Al loro posto i giovani della formazione 'Berrettì che sono stati sconfitti per 6-0. In panchina, a guidare i lucani c'era Francesco Danza e non il tecnico della prima squadra Eduardo Imbimbo. Lo sciopero dei giocatori del Matera è stato proclamato insieme all'Aic, l'Associazione italiana calciatori. Nel corso della stagione (il campionato è giunto alla 19/a giornata) la società lucana è stata penalizzata di 5 punti e ora ne ha 11, stazionando nella zona bassa della classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA