Lega Pro, metà club non in regola per la prossima Serie C

​Se domani fosse il 24 giugno, 'deadlinè dell'iscrizione alla prossima serie C, «la metà dei club sarebbe escluso dal campionato per problemi strutturali» legati ai rispettivi stadi. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sulla situazione dei club di Lega Pro a margine della presentazione a Firenze di un accordo tra Lega Pro e Fidi Toscana per azioni di supporto a opere di investimento negli stadi in Toscana. «In questi tre mesi - ha continuato Ghirelli - dobbiamo riuscire a risolvere la stragrande maggioranza dei problemi che abbiamo davanti». È necessario «avere stadi a norma».



«Ci siamo dati un impegno - ha affermato Ghirelli -. Da oggi le amministrazioni comunali con i club faranno una rapida verifica per quanto riguarda gli interventi da operare» e la tempistica di ciò che occorre fare nei vari impianti sportivi per renderli a norma, «in modo tale che il 15 marzo si possa fare un punto degli interventi in questa direzione». «Il tema dell'impiantistica è un problema centrale - ha concluso -. Nel breve periodo dobbiamo risolvere problemi problemi di deficienze strutturali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA