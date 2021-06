Serie A:c 29,99 euro al per mese per vedere su Dazn tutte le partite

Calato il sipario sulla stagione 2020-21, Dazn ha presentato la sua offerta per il prossimo campionato. La piattaforma trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (sette in esclusiva e tre in co esclusiva) a cui si aggiungono la Liga e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Fa Cup, Carabao Cup, Mls, oltre ai canali tematici di Inter e Milan.

Il prezzo? A partire dal 1° luglio, 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Ma per chi è già un cliente? I mesi di luglio e agosto li offre Dazn, poi il prezzo dell’abbonamento da settembre sarà di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro per 12 mesi. Come già in passato, sarà possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.

Oltre al calcio ci sono anche MotoGP, Moto2 e Moto3, Nfl, Ufc, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

