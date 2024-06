Serie B, Venezia-Cremonese è la resa dei conti per salire in A

Si riparte dallo 0-0 dello Zini, maturato giovedì scorso 30 maggio. La domenica, festa della Repubblica, al Penzo si saprà tutta la verità con Venezia-Cremonese - in programma alle 20.30 - che è l'ultimo atto della stagione in Serie B. La partita di andata della finale playoff, che mette in palio l’ultima promozione in A dopo la scalata di Parma e Como salite direttamente, è come se rappresentasse il primo tempo di una gara doppia da 180’.

Il pareggio avvantaggia la squadra di Paolo Vanoli, che negli ultimi 90’ si ritrova a disposizione due risultati su tre, senza supplementari né rigori. Il Venezia va in A se vince la partita di ritorno al termine dei 90’, oppure pareggia vista la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.

La Cremonese viene promossa solamente se vince al termine dei 90’. La sfida viene trasmessa su Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Serve il bomber

Tutti gli occhi su Pohjanpalo, che all’andata ha giocato un’ora e non ha segnato. Ma il pareggio un valore per il Venezia comunque ce l’ha. L'attaccane finlandese non segna dalla doppietta alla Feralpisalò del 5 maggio, nell’ultimo tentativo di cercare la promozione diretta. Vanoli, pronto a salutare (l’aspetta il Torino), in casa vince da 4 partite di fila: sono 2 mesi esatti di successi casalinghi. Lo slancio di Pohjanpalo è passato attraverso il girone di ritorno: le prime 18 giornate hanno visto 4 gol del bomber nordico, che ne ha poi realizzati altrettanti nelle ultime 9 gare. Sono 4 anche le reti segnate dal Venezia una volta che il capocannoniere s’è inceppato e con 4 marcatori diversi, compreso Pierini che ha risolto la semifinale di andata a Palermo, fino a prendere una traversa su punizione a Cremona.

Pohjanpalo esibisce i suoi 22 gol e prova a lasciare un altro marchio, dopo essere arrivato alla soglia delle 20 reti l'anno scorso. Ha conquistato il «Pablito», premio che è riservato al miglior marcatore del campionato cadetto ed è intitolato alla memoria di Paolo Rossi (in questa stagione ha portato a casa anche i i due premi Mvp del mese, vinti a febbraio e marzo). A Venezia nella domenica della verità è possibile, per i tifosi, farsi immortalare con la Coppa Nexus, riservata alla terza squadra promossa, e con un testimonial d'eccezione come Pippo Maniero: l'ex attaccante ha vestito la maglia dei lagunari per 4 anni ottenendo una promozione in A.

Solo un risultato

La Cremonese non può fare calcoli avendo un solo risultato possibile per salire in A. I grigiorossi hanno segnato 6 gol al Catanzaro in 2 partite, ma nella prima sfida col Venezia sono rimasti a secco e si aggrappano a Coda, così come al sempreverde Ciofani. Due titoli di capocannoniere di B nelle ultime 4 stagioni, sono il viatico di Coda che a quasi 36 anni cerca l’ennesimo exploit. Massimo Coda, che ha raggiunto quest’anno 17 reti in campionato di cui 12 realizzate in vittorie dei suoi, è già arrivato in fondo a un torneo cadetto con la promozione conquistata 3 volte da 5 anni a questa parte. Dopo il Benevento, il Lecce e il Genoa, ora ci prova con la Cremonese. Giovanni Stroppa ha per le mani una squadra in grado di arrivare alla fine con la miglior difesa, ma l'attacco è stato il meno prolifico tra i primi 7 posti occupati in B.

Vazquez, forse frenato dalla diffida, non ha lasciato traccia col Venezia. La Cremonese ha concluso la stagione con il secondo miglior rendimento esterno - solo un punto in meno del Parma -, eppure fuori casa ha vinto una sola volta negli ultimi 3 mesi, a Bari la sera del 5 aprile. Poi c'è il curioso incastro del destino: questa partita può portare lo stesso trionfo di 2 anni fa. Ed è in laguna, alla seconda occasione, che la stagione della Cremonese può illuminarsi.