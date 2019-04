Serie B, lo Spezia rimonta l'Ascoli, il Padova non va oltre lo 0-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Spezia resta in corsa per i playoff, l’Ascoli non è ancora salvo, si fa rimontare due gol al Picco e perde. Il Padova non va oltre il punto interno, inutile all’inseguimento dei playout.3-2: 17’ Brosco, 34’ Ardemagni; st 6’ rig e 35’ Galabinov, 12’ Okereke.I marchigiani avanti di due reti pagano l’inferiorità numerica, al 44’ viene espulso Ninkovic, nel finale anche Addae, ma si era già sul 3-2. E’ la squadra di Pasquale Marino a fare la partita, Lanni effettua 6 parate complicate, i liguri mantengono il possesso palla e tirano per ben 24 volte. Piacciono Terzi, Ricci e Capradossi, nella formazione di Vivarini l’esterno Rubin e Brosco.Il 4-3-3 di Marino recupera Mora, Galabinov è supportato da Okereke e Da Cruz, arrivato dal Parma. Nell’Ascoli Frattesi al posto di Cavion, in mediana, in avanti Ninkovic a supporto di Ciciretti e Ardemagni. Il primo tentativo è di Troiano, poi le parate su Da Cruz e Okereke. Segna Brosco su angolo di Ninkovic, gioiscono i 200 marchigiani. Ancora di più quando Ardemagni anticipa Capradossi, sempre su assist del serbo. Che tuttavia troverà due ammonizioni in pochi secondi, il Picchio resta così in 10, come all’andata.Volpi rischia il rigore su una leggera spinta su Mora di Laverone, che di recente aveva procurato un penalty chiave. Dal dischetto Galabinov è preciso, Okereke coglie la traversa di sinistro e poi fa 2-2. Il bulgaro coglie la traversa e risolverà il match.0-0I biancoscudati fanno più gioco, hanno le migliori due occasioni, c’è peraltro equilibrio nelle parate. Brillano Mazzocco e il cosentino Palmiero. La matricola veneta si prepara a tornare subito in serie C fra i cori di scherno dei propri tifosi, persino ingenerosi. Nel primo tempo, peraltro, solo il tiro di Clemenza. Nella ripresa l’errore clamoroso di Lollo al 12′, cicca il pallone a porta quasi vuota, poi Mazzocco spara alto da pochi passi. Perina si oppone al colpo di testa di Cocco e Ravanelli spedisce a lato di poco. Per i calabresi opportunitàper Sciaudone e Litteri.