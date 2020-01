Serie B, la Salernitana vince a Pescara, il Cittadella resiste a La Spezia

Ultimo aggiornamento: 17:24

Si segna, in serie B, ormai in tutte le partite. Non mancano le emozioni, in avvio del girone di ritorno.1-2: st 5’ e 9’ Djuric, 17’ Maniero.Il computo delle altre occasioni: 4-5.Ventura è lì, almeno per i playoff, dopo un solo punto nelle precedenti 7 trasferte. Lombardi è il più intraprendente della Salernitana, gli abruzzesi regalano il primo tempo. Il vantaggio è su punizione di Dziczek, Gondo è colpito, la palla finisce a Djuric, che insacca. Il raddoppio è su numero e cross dal fondo di Lopez, esterno dalla scorsa stagione da serie A, due rimpalli favoriscono la doppietta del bosniaco, alla seconda doppietta in sequenza. L’assist dell’1-2 è di Bocic, Galano invece non è in giornata. Fischi per la squadra di Luciano Zauri, che al debutto su panchine professionistiche tradisce l'inesperienza. Al Pescara manca continuità.1-1: 12’ Gyasi (S), 36’ Iori rig.I veneti sono quarti, assieme all’Entella, allo Spezia manca sempre quel quid per il salto di qualità, è fermo a una sconfitta in 12 gare. Il match è intenso, fra squadre da playoff. L’assist per il vantaggio ligure è di Federico Ricci, il pari arriva dal fallo di Erlic (espulso nel derby con l’Entella) su Diaw, fra gli attaccanti più determinanti della serie B. All'andata vinsero gli aquilotti per 3-0, oggi non basta loro il buon inizio, Paleari è sempre spettacolari, fra i pali. Sull'1-0 gol annullato a D'Urso, del Cittadella. Il secondo tempo è più granata.