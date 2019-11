Serie B, prima vittoria per Baroni alla Cremonese, Trapani-Cosenza finisce 2-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meritato il successo della Cremonese sull’ambiziosa Salernitana, dopo un mese e mezzo di digiuno, è il primo per Marco Baroni, da subentrato in panchina a Rastelli. Il Cosenza resiste a Trapani, nella sfida fra candidate alla serie C.1-0: 27’ st Ciofani.Il palo grigiorosso è sul cross morbido di Mogos con torsione di Ciofani. Altre tre occasioni per la squadra di Marco Baroni sono con Valzania, sempre parate da Micai, mentre la Salernitana si affida alla conclusione da fuori di Jallow, salvata da Agazzi sulla traversa.Nel secondo tempo la tripla pallagol campana, con Gondo, Kijine e Lombardi, murato da Terranova. Daniel Ciofani e Kingsley restano insidiosi, Micai è attento. Il gol arriva su cross da destra del solito Mogos, Ceravolo è probabilmente in fuorigioco a centro area e partecipa all’azione, Daniel Ciofani infila. Con gli stessi protagonisti non arriverà il raddoppio. Di fronte a mille tifosi, l’ex ct Ventura incappa nella 3^ sconfitta di fila.2-2: 6’ e 47’ Pierini (C), 17’ Moscati (T), 43’ Pettinari (T).Emozioni al Provinciale in una gara aperta, fra squadre che rischiano la serie C. Nicholas Pierini con un dribbling stretto su Pagliarulo arriva a trafiggere Carnesecchi, di punta, dopo l’errore di Taugourdeau.Il Cosenza controlla, sino al pari, Scaglia serve Moscati al limite e calcia di prima, il tiro è deviato da Idda, è imparabile. Pettinari in rovesciata esalta Perina, il portiere del Cosenza. Prima dell’intervallo il cross di Corapi, uno degli uomini della ripartenza del Parma, dalla serie D, per il colpo di testa a botta sicura di Scaglia, Perina si oppone e Pettinari infila il vantaggio siciliano. L’ulteriore pareggio è ancora di Pierini, scavetto dopo due conclusioni deviate.Il Trapani fa la partita, il Cosenza replica. Scaglia con il sinistro da fuori coglie il palo interno, al Var ci sarebbe stato un rigore a favore dei granata di casa. Il finale è silano, ravvivato solo dal nervosismo, con 4 ammonizioni in sequenza su angoli in serie poi le espulsioni di Pagliarulo e Capela, decisione inconsueta, per chi era appena stato sanzionato per trattenute in area.