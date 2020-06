Serie B, l'altro Insigne porta il Benevento a 3 punti dalla A, 1-0 a Cremona

Ultimo aggiornamento: 20:40

Ancora tre punti, magari già venerdì, con l’Empoli, e la serie A del Benevento sarà matematica. Il successo allo stadio Giovanni Zini arriva grazie a Roberto Insigne, nella settimana in cui il fratello maggiore Lorenzo ha alzato la sua seconda coppa Italia. Per l’altro Insigne, arriverà invece la terza promozione, dopo il passaggio in Lega Pro con il Perugia e la serie A di due anni fa, con il Parma.Fa caldo, a Cremona, a metà primo tempo c’è il coolbreak, Bisoli ne approfitta per dare indicazioni con il suo trasporto abituale. I grigiorossi attaccano, devono uscire dalla zona playout, il Benevento deve invece valutare chi merita di restare, per la serie A, per poi provare a salvarsi, a differenza di due stagioni fa, quando uscì dalla lotta per la permanenza già a febbraio.La Cremo insiste, con la catena di sinistra, Crescenzi (si rivelò nel Crotone, con Florenzi)-Valzania-Gaetano, è insidiosa per due volte con l’ex Ceravolo, che ad Ascoli era partito dalla panchina. Moncini si fa vivo da fuori per i sanniti, Inzaghi lo ha preferito a Coda. La Cremonese rischia di concedere un rigore, in area due contatti sospetti nella stessa azione, soprattutto il secondo, su Schiattarella: l’arbitro Massimi fa segno di avere perso il fischietto, probabilmente non se l’è sentita di fischiare la massima punizione in ritardo. Nell’intervallo Bisoli fa scaldare tutti, entra però soltanto Deli.Il posticipo della 29^ giornata vira al 6’ della ripresa. Stop lungo di Moncini, Roberto Insigne calcia a giro di sinistro, il portiere Ravaglia non può arrivare: il fratello d’arte era entrato al 35’, al posto di Kragl, infortunato, già a Perugia era stato decisivo partendo dalla panchina.Quando deve attaccare, il gioco di Bisoli è meno produttivo, la punizione di Parigini è bloccata in due tempi da Montipò. Improta punge, per la capolista, Ravaglia in tuffo mette in angolo.La rosa lombarda è di primo livello, al di là della classifica, entrano Daniel Ciofani e Palombi, per Ceravolo e Castagnetti, trascinante, nel successo di Ascoli. Il finale è di controllo, per il Benevento, la mancanza del pubblico è un vantaggio per chi gioca fuori casa, il forcing grigiorosso non impegna Montipò. Un cross da destra è insidioso, Palombi non arriva. Tello è efficace, a difesa del gol di margine. I 6 minuti sono recupero da partita vera, non bastano a portare il pari, anche perchè capitan Maggio a 38 anni e mezzo non molla di un centimetro. Bisoli è alla prima sconfitta, dopo 3 successi, viene dopo Rastelli, Baroni e il Rastelli bis, può portare alla salvezza senza playout.Inzaghi eguaglia il record di successi in trasferta di fila, 8 come il Palermo di Beppe Iachini, che aveva in rosa Dybala, nel 2013-14.“Abbiamo tantissimi primati da inseguire - spiega Lorenzo Insigne -, speriamo di raggiungerli. Seguiamo il mister, ci trasmette voglia, assieme al ds Pasquale Foggia e alla società”.