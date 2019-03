Serie B, il Palermo travolge il Carpi, pari tra Venezia e Cremonese

Il Palermo ha battuto 4-1 il Carpi in uno dei posticipi della 29/a giornata del campionato di serie B. padroni di casa in vantaggio dopo 11 minuti con Falletti, al 15' arriva il raddoppio a firma di Nestorovski. A inizio ripresa il Carpi riapre la partita con Mustacchio ma poi le espulsioni di Pasciuti e Kresic costringono gli emiliani a giocare in nove mentre il Palermo trova ancora la via del gol con Puscas e poi ancora con Nestorovski.



Venezia e Cremonese hanno invece pareggiato 1-1. Ospiti in vantaggio al 30' con un gol di Del Fabbro, pareggio al 46' di Citro, su rigore.





