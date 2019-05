Play-off: il Cittadella passa a La Spezia 2-1 e sfiderà il Benevento. Esordio Var fra i cadetti con gol annullato

Il Cittadella è la prima squadra semifinalista dei playoff di Serie B. Nella preliminare - partita secca - disputato a La Spezia, la squadra di Venturato ha battuto i padroni di casa 2-1, qualificandosi per la semifinale contro il Benevento (andata 21 maggio, ritorno 25). Ospiti in vantaggio con Moncini (22' pt), pareggio dei liguri con Maggiore (7' st), prima del gol vittoria ancora di Moncini (21' st).



Storico esordio del Var nella serie cadetta: poco dopo l'ora di gioco, Moncini aveva realizzato l'1-3 firmando la sua personale tripletta, ma l'arbitro Var Serra correggeva l'arbitro in campo Fourneau che annullava per fuorigioco. Ultimo aggiornamento: 23:15





© RIPRODUZIONE RISERVATA