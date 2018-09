Serie B, pari del Cittadella a Lecce. Effetto Di Natale sullo Spezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serie B con due partite sole, alle 15, adesso che non è più così caldo, è inconsueta, d’altra parte c’era il derby romano.A Lecce, dunque, il Cittadella raccatta il punto, recuperando con Strizzolo, uno degli uomini forti della semifinale playoff, di un anno fa. I salentini sono entusiasmanti, negli attacchi, con Liverani, dalla serie C, ma faticano a trasformare, non vanno oltre il rigore iniziale.Lo Spezia, invece, si riprende puntualmente, stanno arrivando i frutti del lavoro di Totò Di Natale, in avanti, con Pasquale Marino, storicamente fra i tecnici più spettacolari del nostro calcio, persino troppo spregiudicato. Batte il castorismo del Carpi, il controlla e riparti del tecnico rientrato in plancia, al posto del debuttante Chezzi.Si gioca molto domani.6^ giornata.Lecce-Cittadella 1-1: 14’ Mancosu (rig) (L); 36’ st Strizzolo (C).Salernitana-Verona 1-0: 23’ st Jallow.Spezia-Carpi 2-1: 40’ Mokulu Tembe (C); st 12’ Galabinov (S), 40’ Maggiore (S).Alle 18 Venezia-Livorno.Domani alle 15 Ascoli-Cremonese e Cosenza-Perugia. Alle 21 Benevento-Foggia.Lunedì alle 21 Padova-Pescara.Ieri. Crotone-Brescia 2-2: 11’ Donnarumma (rig) (B); st 11’ e 46’ (rig) Budimir (C), 26’ Dall'Oglio (B).Classifica: Verona 13, Pescara 11, Benevento e Cittadella 10; Cremonese, Lecce, Salernitana e Spezia 9; Palermo 8, Brescia e Crotone 7, Ascoli e Padova 5; Perugia e Carpi 4, Venezia 3, Cosenza 2; Livorno 1, Foggia -2.