Serie B, Palermo primo grazie a due gol nel finale. Spettacolo anche a Foggia, 2-2 con il Brescia

Con una grande al sabato pomeriggio, la serie B finisce schiacciata, con appena tre partite, alle 15. Senza gol il derby patavino, Bisoli al Padova è in discussione, nonostante la promozione, mentre Venturato conferma la solidità del Cittadella, in trasferta. Non ci sono state grandi occasioni, il pubblico dell'Euganeo è deluso, viene in mente quando l'ex presidente del Cesena Giorgio Lugaresi osservava: "In serie A servono argomenti diversi, rispetto a quelli di Pierpaolo Bisoli". Anche in B, ormai. Peraltro è solo in A che Bisoli è stato sempre esonerato, a Cesena e a Cagliari, in B aveva fatto bene a Perugia, vinto due volte il campionato con il Cesena, ma non riuscì a evitare la retrocessione del Vicenza, in corresponsabilità.Nel finale, il Palermo avanza con il colpo di testa di Salvi, i silani avevano retto e in prospettiva valgono la salvezza, con la grinta di Piero Braglia, un grande sottovalutato. Certo la matricola calabrese è vulnerabile negli ultimi minuti, i più importanti, leggi la rimonta subita dal Verona, nel turno infrasettimanale. Oggi si era prontamente riscattata, con l’errore di posizione dello stesso Salvi e il pari sigillato da Baclet, l’attaccante del ritorno in B. Nel recupero il tirocross di Nestorovski è toccato in porta da Puscas, da due stagioni fra i migliori attaccanti cadetti. Allo scadere la spallata troppo vigorosa di Idda a Falletti, con espulsione. Il triplice fischio è alle 17,01. Anche senza var, le partite si dilatanoSpettacolo a Foggia, con il 2-2. Grassadonia aveva debuttato in serie B con la retrocessione, alla Pro Vercelli, stranamente ha ritrovato una panchina subito, a Foggia, dove aveva giocato (poco) in serie A), e dove rapidamente ha annullato la penalizzazione. Vantaggio dauno con Mazzeo, al 6’, pareggia il solito Torregrossa, per il Brescia. Nella ripresa, il 2-1 di Deli, a 7’ dalla fine il pari di Tremolada, Eugenio Corini sta convincendo.Ieri sera, il Verona non era andato oltre il pari, al Bentegodi con la Cremonese.E un campionato livellato, non esaltante ma sempre vivo.La classifica al 10° turno: Palermo 21, Pescara 19; Verona 18, Salernitana 17, Benevento, Lecce e Cittadella 16, Brescia 15; Spezia 13, Ascoli e Cremonese 12, Perugia e Crotone 11, Venezia 9; Cosenza e Padova 8; Foggia 7 (-8), Livorno e Carpi 5.