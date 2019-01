Serie B, il Padova travolge il Verona, Cosenza-Ascoli finisce 0-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sei nuovi acquisti del Padova tramortiscono il Verona, 3-0 nel derby dell’Euganeo, con l’ultima in classifica a battere una delle favorite per la promozione diretta, mentre l’Ascoli a Cosenza costruisce più dei padroni di casa.3-0 Al 13’ segna Mbakogu, ritorna nella squadra che lo ha cresciuto, su assist da sinistra di Longhi, lanciato in A da Di Francesco, nel Sassuolo.Raddoppia alla ripresa il nigeriano, preciso nonostante i mesi di inattività, sul suggerimento di Bonazzoli. Silvestri evita il tris proprio di Bonazzoli, con una gran parata, si arrende a Morganella, altro nuovo innesto. Destro da fuori e trionfo biancoscudato dopo 6 mesi di digiuno. Poi il rigore parato da Minelli a Pazzini. L’Hellas rischia di staccarsi definitivamente dal secondo posto.0-0 Allo stadio San Vito - Gigi Marulla, la partita è in dubbio sino all’ultimo, a causa della nuova rizzollatura e drenaggio. Poche emozioni per un tempo, nella ripresa i calabresi avvicinano il vantaggio con Baclet, splendida la parata di Bacci. La formazione di Vivarini risponde con un destro a giro di Frattesi e con l'azione personale di Beretta. Nel finale palo sfiorato dai marchigiani con Rosseti, che chiede anche il rigore per il contatto con Legittimo. L’Ascoli è a due punti dai playoff, i silani allungano a 3 sui playout.